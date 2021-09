“Ecco perché non torno” UeD | porta in faccia a Maria De Filippi Dal cavaliere rivelazioni scottanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Uomini e Donne è iniziato con i fuochi d’artificio. Se all’inizio tutti gli occhi erano per Gemma Galgani ora sono per Joele Milan, il tronista ‘cacciato’ daDe. Una storia che ha pochi precedenti nella storia del programma e sulla quale era intervenuta anche la diretta interessata: la corteggiatrice Ilaria Melis che ha provato a difenderlo senza troppa fortuna. “Nella scorsa puntata, durante un ballo – ha fatto sapere in un’intervista a “Fanpage” – lui mi ha detto di essere molto preso di me”. “Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato dirmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta ...