Covid | Pregliasco | scenario impegnativo per lavoro in presenza

"Quello che ci attende è uno scenario impegnativo, in cui ogni contatto personale è una probabilità di infezione, magari limitatissima ma concreta. La pandemia è un sasso nello stagno che non scompare improvvisamente ma gradualmente scema, e a fronte di questo dobbiamo essere ancora molto prudenti perché il lavoro in presenza si somma alle scuole aperte, alla ripresa di tutte le attività; in sostanza ad un potenziale colpo di coda dell'epidemia". Non esiste un manuale di gestione delle pandemie ma le parole con cui trattare i mesi che verranno sono chiare. A pronunciarle è Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario dell'IRCCS istituto ortopedico Galeazzi, ricercatore dell'Università di Milano e Presidente di Anpas. Interpellato dalla Dire, il virologo spiega quale potrebbe essere l'impatto del lavoro in presenza.

