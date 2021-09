Covid | 3 804 positivi e 51 vittime in 24 ore

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 3.804 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della #Salute.… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 3.804 nuovi casi su 308.836 tamponi e altri 51 morti #covid - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 3.804 casi su 308.836 tamponi e 51 morti per Covid: i dati di giovedì 30 settem… - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi 30 settembre 2021: 3.804 contagi, 51 morti. Mattarella: usciti dalla fase acuta della pandem… - Dome689 : RT @lucarango88: @you_trend ??Casi +3.804* Guariti +5.714(4.447.126 +0,13%) Decessi +51(130.921 +0,04%) Molec +122.252(60.150.908 +0,20%) In… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 804

Salgono da 3.212 a 3.i contagi oggi in Italia, dove il tasso di positività sale di un decimale all'1,2%, mentre si ... I nuovi casiregistrati in Toscana nelle 24 ore sono 323 su 19.905 test di ...Sono 3.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.212. Sono invece 51 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). I tamponi ...In Basilicata 69 positivi su 1.012 tamponi molecolari. Sessantanove dei 1.012 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. In Italia sono stati r ...Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi. Napoli, rinnovo Insigne:.