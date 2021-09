Consiglio Figc, Lotito prova a entrare ma viene cacciato: “Situazione kafkiana, Gravina dice che sono squalificato” (Di giovedì 30 settembre 2021) Rabbia Lotito per quanto sta accadendo negli ultimi minuti al Consiglio della Figc. Il numero uno della Lazio, consigliere e con una sentenza di inibizione per dodici mesi che lo farebbe decadere al momento sospesa dal Collegio di Garanzia dello Sport, aveva provato a partecipare regolarmente, ma è stato costretto a lasciare la sede della Federcalcio: “Siamo a un livello kafkiano. Gravina cosa mi ha detto? Mi ha detto che non potevo partecipare perché sono ancora ‘squalificato”. Ma per Lotito non è così e ha presentato una sua mozione scritta: “Il consigliere Lotito ritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al Consiglio federale odierno. In quanto fin dal 7 settembre scorso, non esiste alcuna ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Rabbiaper quanto sta accadendo negli ultimi minuti aldella. Il numero uno della Lazio, consigliere e con una sentenza di inibizione per dodici mesi che lo farebbe decadere al momento sospesa dal Collegio di Garanzia dello Sport, avevato a partecipare regolarmente, ma è stato costretto a lasciare la sede della Federcalcio: “Siamo a un livello kafkiano.cosa mi ha detto? Mi ha detto che non potevo partecipare perchéancora ‘”. Ma pernon è così e ha presentato una sua mozione scritta: “Il consigliereritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione alfederale odierno. In quanto fin dal 7 settembre scorso, non esiste alcuna ...

