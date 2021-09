Con Air: trama e cast del film con Nicolas Cage in onda giovedì 30 settembre su Rai 2 (Di giovedì 30 settembre 2021) La pellicola Con Air è la proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 30 settembre 2021. Il film d’azione vede al centro della narrazione le gesta di Cameron Poe, un uomo appena scarcerato per buona condotta che finisce suo malgrado imbarcato su un volo della celebre Con Air, la Divisione Federale statunitense che trasporta i detenuti. Questo viaggio al posto di rappresentare per lui la libertà si trasformerà in un incubo a causa di un atto di dirottamento tentato da alcuni pericolosi carcerati presenti sul volo. La trama ed il cast del film trasmesso su Rai2. Con Air: il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2 Con Air è un film del 1997 diretto da Simon West, regista inglese che con questo lavoro si fece ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) La pellicola Con Air è la proposta di Rai2 per la prima serata di302021. Ild’azione vede al centro della narrazione le gesta di Cameron Poe, un uomo appena scarcerato per buona condotta che finisce suo malgrado imbarcato su un volo della celebre Con Air, la Divisione Federale statunitense che trasporta i detenuti. Questo viaggio al posto di rappresentare per lui la libertà si trasformerà in un incubo a causa di un atto di dirottamento tentato da alcuni pericolosi carcerati presenti sul volo. Laed ildeltrasmesso su Rai2. Con Air: ile le curiosità della pellicola insu Rai2 Con Air è undel 1997 diretto da Simon West, regista inglese che con questo lavoro si fece ...

