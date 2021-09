Calcio: Gravina 'Lotito ama le sfide, per noi vige la squalifica' (Di giovedì 30 settembre 2021) "Il Collegio non ha annullato nessuna condanna" ROMA - "Per me non è successo nulla, se non che Claudio Lotito è uno che ama le sfide". Durante la conferenza stampa post consiglio Figc, il presidente ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) "Il Collegio non ha annullato nessuna condanna" ROMA - "Per me non è successo nulla, se non che Claudioè uno che ama le". Durante la conferenza stampa post consiglio Figc, il presidente ...

Advertising

capuanogio : ?? Calcio italiano, anno 2021: #Lotito si presenta al Consiglio #Figc #Gravina lo fa uscire ricordandogli che è 's… - Azzurri : Il calcio italiano piange Romano #Fogli #Gravina: 'Lo ricorderemo come azzurro per sempre' #Nazionale #Azzurri - Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: #Lotito si presenta al Consiglio Federale ma #Gravina gli ha ricordato che è squalificato e lo rispedisce a casa. La sens… - theshieldofspo1 : Le parole del presidente #FIGC Gabriele #Gravina sulla riapertura degli #stadi. #TSOS // #Calcio - TV7Benevento : Calcio: Gravina, ‘Lotito? Ama le sfide, per noi ancora vige la squalifica’ (2)... -