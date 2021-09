Benevento | ufficiali le convocazioni in nazionale di Lapadula | Glik e Ionita

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tre giallorossi sono stati convocati inper la prossima finestra di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022 prevista dopo il turno di campionato in programma nel weekend. Le chiamate erano comunque nell’aria ma ora sonoraggiungerà la selezione del Perù,si unirà alla Polonia eallamoldava.sfiderà in sudamerica il Cile, la Bolivia e l’Argentina mentree la sua Polonia se la vedranno con San Marino e Albania. Atoccheranno invece le sfide con Danimarca e Israele. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

