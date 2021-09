Atalanta-Milan, da valutare la presenza di Giroud: non è al meglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Olivier Giroud potrebbe saltare Atalanta-Milan qualora non riuscisse a recuperare una condizione fisica decente in questi giorni. Le ultime Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021) Olivierpotrebbe saltarequalora non riuscisse a recuperare una condizione fisica decente in questi giorni. Le ultime

Advertising

DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - tancredipalmeri : Voti italiane Juventus 8 Catenaccio e contropiede, ma è quello che può e lo fa perfettamente Milan 7 Coraggio e p… - pisto_gol : Dopo 6gg l’Inter, che nello scorso campionato aveva la miglior difesa, è 5^ per gol subiti (7) dietro Napoli Milan… - CalcioNews24 : #Giroud da valutare verso l'Atalanta - OrizOrizzonte : @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @LucianoSiri68 @ImKo86 @il_laocoonte @mdlet72 @Jacknero62 @Juvemer15131449… -