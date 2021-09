Assobagno-Avr | Bene decreto attuativo bonus idrico | adesso prolungamento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Finalmente ilche rende operativo ilè pronto, come annunciato ieri dal sottosegretario per la Transizione ecologica, Vannia Gava. Un'ottima notizia che premia il lavoro svolto in questi mesi insieme alle istituzioni e ai colleghi di Confindustria Ceramica, affinché una misura semplice ma efficace portasse, a regime, a un risparmio pari a 415 milioni di metri cubi di acqua potabile”. Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente di, Elia Vismara, e il vice presidente Avr, Associazione italiana costruttori valvole e rubinetti federata Anima Confindustria, Maurizio Bellosta, commentando quanto annunciato dal sottosegretario Gava ieri al Cersaie. "Da ora fino al 31 dicembre 2021, pertanto, i consumatori potranno ...