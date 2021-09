YouTube chiude i canali in lingua tedesca di RT. Mosca: guerra d'informazione contro la Russia - (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'idea che l'iniziativa di YouTube contro Russia Today abbia a che fare con l'esecutivo tedesco è frutto di 'una teoria complottista'. 'Non c'è stato alcun attacco statale' alla stampa russa, ha ... Leggi su primaonline (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'idea che l'iniziativa diToday abbia a che fare con l'esecutivo tedesco è frutto di 'una teoria complottista'. 'Non c'è stato alcun attacco statale' alla stampa russa, ha ...

Advertising

SkyTG24 : YouTube chiude i canali in lingua tedesca di Russia Today, Mosca: “Atto di guerra” - comunica_rp : Youtube chiude due canali tedeschi di Russia Today. Il Cremlino: “E’ guerra d’informazione” - Primaonline : YouTube chiude i canali in lingua tedesca di RT. Mosca: guerra d’informazione contro la Russia. pronte ritorsioni… - StartComNews : Youtube chiude due canali tedeschi di Russia Today. Il Cremlino: “E’ guerra d’informazione” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: YouTube chiude i canali in lingua tedesca di Russia Today, Mosca: “Atto di guerra” -