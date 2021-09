Vlahovic Fiorentina: deciso il suo futuro. Le ultime sul rinnovo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina, avrebbe deciso di firmare il rinnovo con il club viola. Tutti i dettagli La Fiorentina vuole blindare Dusan Vlahovic, gioiello seguito dalle big italiane e non solo. Secondo quanto riportato dal portale serbo Sportam.info, l’attaccante serbo avrebbe deciso di dire sì all’ultima proposta della società viola per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo, riferisce il portale, gli permetterà di guadagnare 18 milioni di euro complessivi fino al 2025, con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021), attaccante classe 2000 della, avrebbedi firmare ilcon il club viola. Tutti i dettagli Lavuole blindare Dusan, gioiello seguito dalle big italiane e non solo. Secondo quanto riportato dal portale serbo Sportam.info, l’attaccante serbo avrebbedi dire sì all’ultima proposta della società viola per ildel contratto. Il nuovo accordo, riferisce il portale, gli permetterà di guadagnare 18 milioni di euro complessivi fino al 2025, con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

