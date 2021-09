Verona | scontro con un' auto | morto il campione di hand bike Andrea Conti

Advertising

Andrea Conti, campione di hand bike , è morto oggi, mercoledì 29 settembre, aper le conseguenze di un grave incidente stradale. L'incidente Andrea Conti, 51 anni, tre volte campione del Giro d'Italia nel 2015, 2016, 2019, mentre si stava allenando lungo la provinciale ...commenta E' morto in ospedale a, per le conseguenze di un grave incidente stradale, il campione di hand bike Andrea Conti , vincitore di tre edizioni del Giro d'Italia nel 2015, 2016 e 2019. Conti, 51 anni, mentre si stava ...E' morto in ospedale a Verona, per le conseguenze di un grave incidente stradale, il campione di hand bike Andrea Conti, vincitore di tre edizioni del Giro d'Italia nel 2015, 2016 e 2019. Conti, 51 an ...Aveva 51 anni. In carriera ha conquistato il Giro d'Italia tre volte. Lo scontro con un'auto durante un allenamento: un incidente simile a quello di Zanardi ...