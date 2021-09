USA | balzo delle vendite di case in corso | +8 | 1% ad agosto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Aumentano molto piùattese le compraindi abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di, l’indice pending home sales (in), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è salito dell’8,1%, attestandosi a 119,5 punti dai 110,5 punti registrati a luglio (dato rivisto da 110,7 punti). Il dato si mostra miglioreattese degli analisti, che indicavano un +1,4% e si confronta con un -2% precedente (rivisto da -1,8%). “L’aumentoscorte e la moderazionecondizioni dei prezzi stanno riportando gli ...

I tassi sui Treasuries Usa fanno oggi un passo indietro, scendendo attorno all'1,52%, fattore che sostiene soprattutto i titoli hi-tech, che ieri avevano scontato il balzo dei rendimenti con forti ...