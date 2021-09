Uomini e Donne, anticipazioni 29 settembre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale Mercoledì 29 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. La puntata dovrebbe ricominciare dalla discussione nata in studio tra Armando e Marika. I due hanno iniziato una frequentazione ma sembrano essere molto distanti come modo di pensare. Il cavaliere ha deciso di intraprendere anche una nuova conoscenza e Marika non sembra gradire questa scelta, ma l’accetta. Contro Armando, ovviamente, l’opinionista Gianni ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canale Mercoledì 29si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. La puntata dovrebbe ricominciare dalla discussione nata in studio tra Armando e Marika. I due hanno iniziato una frequentazione ma sembrano essere molto distanti come modo di pensare. Il cavaliere ha deciso di intraprendere anche una nuova conoscenza e Marika non sembra gradire questa scelta, ma l’accetta. Contro Armando, ovviamente, l’opinionista Gianni ...

