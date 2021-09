Tragedia a Roma, operaio precipita dall’11° piano: morto dopo un volo di 30 metri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tragico incidente sul lavoro a Roma dove oggi, 29 settembre, un uomo di 47 anni è morto dopo essere precipitato dall’11° piano di un palazzo dove stava lavorando. E’ accaduto intorno alle 13.20 in viale America 311, nel quartiere Eur. Choc a Roma: operaio precipita da 30 metri di altezza, morto sul colpo L’operaio si trovava su una piattaforma mobile sospeso a oltre 30 metri d’altezza. Non si conosce ancora il motivo per il quale l’operaio sia precipitato. Sembrerebbe che il cestello della piattaforma si sia improvvisamente ribaltato. Sul caso indaga la Polizia di Stato che proprio in questo momento sta svolgendo il sopralluogo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tragico incidente sul lavoro adove oggi, 29 settembre, un uomo di 47 anni èesseretodi un palazzo dove stava lavorando. E’ accaduto intorno alle 13.20 in viale America 311, nel quartiere Eur. Choc ada 30di altezza,sul colpo L’si trovava su una piattaforma mobile sospeso a oltre 30d’altezza. Non si conosce ancora il motivo per il quale l’siato. Sembrerebbe che il cestello della piattaforma si sia improvvisamente ribaltato. Sul caso indaga la Polizia di Stato che proprio in questo momento sta svolgendo il sopralluogo e ...

