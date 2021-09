Terza dose vaccino, Locatelli (Cts): 'Non scontata per giovani e soggetti sani' (Di mercoledì 29 settembre 2021) ai giovani? Non è detto che si arriverà a farla. Almeno secondo quanto riferisce il coordinatore del Comitato tecnico scientifico . 'Dico con estrema chiarezza - ha sostenuto a margine di un evento a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) ai? Non è detto che si arriverà a farla. Almeno secondo quanto riferisce il coordinatore del Comitato tecnico scientifico . 'Dico con estrema chiarezza - ha sostenuto a margine di un evento a ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Terza dose vaccino, Locatelli (Cts): 'Non scontata per giovani e soggetti sani' 'Dico con estrema chiarezza - ha sostenuto a margine di un evento a Genova - che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose'. ...

Vaccini, Locatelli: 'La terza dose non è scontata per i giovani' "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a margine di un evento a Genova. "E' stato detto chiaramente anche dall'Agenzia europea del farmaco" e "dallo ...

Terza dose vaccino: in Emilia Romagna sono già in 3mila il Resto del Carlino Teza dose booster di vaccino Covid a Napoli over 80 senza prenotazione: orari e sedi Terza dose di vaccino Covid a Napoli: al via per gli over 80 assistiti dalla Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro la somministrazione della terza dose booster dei vaccini Pfiz ...

