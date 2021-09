Stroncato dal Covid Giappone sotto choc | la leggenda del sumo Hakuho in disgrazia a soli 36 anni | sconvolgente

(Di mercoledì 29 settembre 2021) A 36va in pensione. Ladeldopo più di mille vittorie sul ring si ritira per via delle ginocchia sempre più fragili. I maggiori nemici del lottatore sono stati infatti gli infortuni. Per diecilo stesso peso, dai 154 ai 156 chilogrammi. Poi i primi problemi agli alluci e alle ginocchia, che hanno iniziato a cedere. Infine ilsi è ammalato, nel gennaio 2021, ed è guarito. "Ma nel frattempo il Gran Consiglio degli Yokozuna gli ha lanciato un raro avvertimento dopo che l'uomo di Ulan Bator (diventato cittadinose nel 2019) aveva saltato sei tornei consecutivi: torna a combattere altrimenti sei fuori e ti togliamo lo scettro", rivela il Corriere della Sera. Così all'inizio del 2021 si è fatto ...

Advertising

ilquotidianoweb : Bisignano: addio a Mastro Peppe, artista della sartoria stroncato dal Covid - mrdan1787 : @lucantoniolucas Perché siamo vecchi.. Non danno la possibilità di esprimersi, vedi cattelan.. Innovativo nella con… - brokenflower80 : RT @mcomemax: L’euforia dell’inizio stroncato dal realismo della fine - lavalidamente : RT @mcomemax: L’euforia dell’inizio stroncato dal realismo della fine - verasimile : RT @mcomemax: L’euforia dell’inizio stroncato dal realismo della fine -

Ultime Notizie dalla rete : Stroncato dal

Corriere della Sera

Gli ho anche detto non so come abbia fatto a reggerepunto di vista psicologico. Certi eventi avrebberoi più grandi statisti, Conte ha retto", la battuta del ministro Brunetta all'...... che più di 50 anni fa ha raggiunto l'apice della sua vicenda, un sognoda visioni miopi ...Nuova Isola delle Rose che abbiamo in mente è una struttura completamente ecologica e autonoma...È caduto dalla bici, probabilmente a seguito di un malore, ed è morto. Tragedia ieri pomeriggio a Castellabate, dove ha perso la vita un 64enne del posto.Il sogno di Mariano e Valeria stroncato dal destino. L'appello: "Ho bisogno di aiuto" Il sogno di Mariano e Valeria stroncato dal destino ...