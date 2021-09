Star in the Star chiude in anticipo per il flop? Ecco quando ci sarà l’ultima puntata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Star in the Star di Ilary Blasi non ha riscosso alcun successo: la trasmissione della Signora Totti è un flop totale e potrebbe chiudere anticipatamente. Ma cosa si dice dai vertici Mediaset? Leggi anche: Ilary Blasi: età, matrimonio, marito e figli, quarto figlio, altezza, foto da piccola, programmi, Instagram Star in the Star chiude in... Leggi su donnapop (Di mercoledì 29 settembre 2021)in thedi Ilary Blasi non ha riscosso alcun successo: la trasmissione della Signora Totti è untotale e potrebbere anticipatamente. Ma cosa si dice dai vertici Mediaset? Leggi anche: Ilary Blasi: età, matrimonio, marito e figli, quarto figlio, altezza, foto da piccola, programmi, Instagramin thein...

Advertising

tuttopuntotv : Star in the Star torna con il terzo appuntamento, ma rischia la chiusura anticipata #Canale5 #StarintheStar - QuimeraFalante : Marquei como visto Star Wars: Visions - 1x1 - The Duel - CronacaSocial : Lutto nel mondo dello spettacolo ?? addio alla star di Sex and The City ?? - xfwelch : RT @KharenHill: Jacqueline Toboni on WWD: - SocialArtistOF2 : Domani sera, nuovo appuntamento con #StarInTheStar. -