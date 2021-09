Spid, dal 12 ottobre si potrà attivare anche nei supermercati Coop: ecco come (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nei supermercati UniCoop Tirreno sarà possibile attivare lo Spid, in maniera gratuita, semplice e veloce. Da oggi clienti, dipendenti e soci potranno prenotare un appuntamento nei punti vendita abilitati, chiamando il numero verde 800.401.622. La postazione fisica sarà attiva, dal lunedì al sabato, presso il supermercato Coop di Roma Casilino, da martedì 12 ottobre. Spid attivabile alla Coop Spid è l’identità digitale personale, con cui è possibile accedere in maniera sicura e rapida a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.UniCoop Tirreno metterà a disposizione spazi e personale per aiutare tutti coloro che non abbiano ancora avuto la possibilità, o abbiano riscontrato difficoltà, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) NeiUniTirreno sarà possibilelo, in maniera gratuita, semplice e veloce. Da oggi clienti, dipendenti e soci potranno prenotare un appuntamento nei punti vendita abilitati, chiamando il numero verde 800.401.622. La postazione fisica sarà attiva, dal lunedì al sabato, presso il supermercatodi Roma Casilino, da martedì 12attivabile allaè l’identità digitale personale, con cui è possibile accedere in maniera sicura e rapida a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.UniTirreno metterà a disposizione spazi e personale per aiutare tutti coloro che non abbiano ancora avuto la possibilità, o abbiano riscontrato difficoltà, ...

