Advertising

FirenzePost : Siena: turista colto da malore sulla Torre del Mangia. Soccorso dai vigili del fuoco - qn_lanazione : #Siena, #turista colto da #malore in cima alla #TorredelMangia - elespaterlini1 : @laura_ceruti @EnricoLetta Guidare nel caso - Letta- mi sembra un verbo inappropriato. Viene in mente Turista per… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena turista

La Nazione

I vigili del fuoco del comando disono intervenuti intorno alle ore 11.20 in Piazza del Campo, sulla sommità della Torre del Mangia, per soccorrere unstraniero colpito da un malore. Il, una volta immobilizzato, ...I vigili del fuoco del comando disono intervenuti intorno alle ore 11.20 in Piazza del Campo, sulla sommità della Torre del Mangia, per soccorrere unstraniero colpito da un malore. Il, una volta immobilizzato, ...SIENA - I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 11.20 di oggi, 29 settembre 2021, in Piazza del Campo, sulla sommità ...I vigili del fuoco sono intervenuti stamani intorno alle 11.20 sulla sommità della Torre del Mangia in piazza del Campo a Siena, per soccorrere un turista ...