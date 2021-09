Sarri: “La Roma si lamenta? Il rigore su Zaniolo non c’era, nel primo era in fuorigioco” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato in vista della gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, tornando anche sul successo del derby. Queste le sue parole: “Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, giocarci per 2 mesi riesce a pochi, per 10 mesi solo ai vincenti. Per noi è un test importante. La Roma si è lamentata con l’arbitro? L’espulsione di Leiva? Lui non ha fatto fallo, semmai lo ha subito. Il rigore nel primo tempo? Zaniolo era in fuorigioco, non ci poteva essere. E poi il rigore nel secondo tempo lo hanno visto solo l’arbitro e il var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c’è, è Zaniolo che prende Akpa. Ma non mi interessa, i punti li abbiamo fatti e dobbiamo pensare al futuro. Una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio, in conferenza stampa, ha parlato in vista della gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, tornando anche sul successo del derby. Queste le sue parole: “Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, giocarci per 2 mesi riesce a pochi, per 10 mesi solo ai vincenti. Per noi è un test importante. Lasi èta con l’arbitro? L’espulsione di Leiva? Lui non ha fatto fallo, semmai lo ha subito. Ilneltempo?era in, non ci poteva essere. E poi ilnel secondo tempo lo hanno visto solo l’arbitro e il var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c’è, èche prende Akpa. Ma non mi interessa, i punti li abbiamo fatti e dobbiamo pensare al futuro. Una ...

