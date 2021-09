Roma, Mourinho: 'Il derby è finito al 90'. Contro lo Zorya sarà difficile' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Domani la Roma affronterà in Ucraina lo Zorya per la seconda partita valida del girone di Conference League . José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia non ha sottovalutato l'avversario: ' È una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Domani laaffronterà in Ucraina loper la seconda partita valida del girone di Conference League . Joséin conferenza stampa alla vigilia non ha sottovalutato l'avversario: ' È una ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : 'Teatrino inaccettabile, saremo severissimi', l'AIA non gradisce lo show di Mourinho in Lazio-Roma - angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - OfficialASRoma : ?? Eccoci: questa è la formazione scelta da José Mourinho per il Derby ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #LazioRoma #ASRoma - forzaroma : #ZoryaRoma, la conferenza stampa di #Mourinho e #Shomurodov #ASRoma #UECL - filippoASR1927 : RT @cmdotcom: #Mourinho, che stoccata a #Sarri: 'Nel derby la #Roma è stata grande, la #Lazio invece sembrava piccola' -