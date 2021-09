Rilasciati in natura 33 rari Ululoni appenninici (Di mercoledì 29 settembre 2021) . Grazie ad un progetto di conservazione tra Riserva Navegna, Uniroma3 e Bioparco Trentatrè rari rospi dal ventre giallo e nero (Ululoni appenninici) sono stati Rilasciati ieri nella Riserva naturale Monti Navegna e Cervia (Rieti) dopo essere stati allevati con successo al Bioparco di Roma. L’operazione di ripopolamento è Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) . Grazie ad un progetto di conservazione tra Riserva Navegna, Uniroma3 e Bioparco Trentatrèrospi dal ventre giallo e nero () sono statiieri nella Riservale Monti Navegna e Cervia (Rieti) dopo essere stati allevati con successo al Bioparco di Roma. L’operazione di ripopolamento è

