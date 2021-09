Operaio morto sull’A14, Maddaloni piange Pietro: era sposato e aveva due figli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Severo – Si chiamava Pietro Vittoria, aveva 47 anni, era sposato e aveva due figli l’Operaio della ditta Edil San Felice di Nola (Napoli) morto stamani dopo essere stato investito da un tir mentre stava effettuando alcuni lavori sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nelle vicinanze del casello di San Severo (Foggia). A investire il 47enne, originario di Maddaloni (Caserta), è stato un camionista brindisino che subito dopo aver travolto con il proprio mezzo l’Operaio si è fermato per soccorrerlo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal per verificare la posizione lavorativa dell’Operaio che – a quanto si apprende – risulterebbe regolarmente assunto. Le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Severo – Si chiamavaVittoria,47 anni, eraduel’della ditta Edil San Felice di Nola (Napoli)stamani dopo essere stato investito da un tir mentre stava effettuando alcuni lavori sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nelle vicinanze del casello di San Severo (Foggia). A investire il 47enne, originario di(Caserta), è stato un camionista brindisino che subito dopo aver travolto con il proprio mezzo l’si è fermato per soccorrerlo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal per verificare la posizione lavorativa dell’che – a quanto si apprende – risulterebbe regolarmente assunto. Le ...

