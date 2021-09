Officina Stellare | redditività in miglioramento nel 1° semestre Opportunità da PNRR

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– società quotata su AIM Italia e specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d’eccellenza – ha approvato la relazione semestrale finanziaria al 30 giugno 2021. Il Valore della Produzione è stato pari a 4,7 milioni di euro, in aumento di 1 milione rispetto al primo2020 (+26%). “L’incremento è dovuto sia al completamento di alcune commesse in corso, sia all’avvio di nuove importanti commesse dove le fasi iniziali di engineering, grazie alle nuove risorse umane introdotte nel periodo”, sottolinea la società. L’EBITDA è pari a 1,8 milioni di euro, 38% del Valore della Produzione, in crescita del 100% rispetto alla semestrale precedente. Il risultato netto è stato pari a 0,9 milioni di euro (+200%). L’Indebitamento Finanziario Netto ...