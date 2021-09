No vax italiano convince paziente covid irlandese a fuggire dall'ospedale: 75enne muore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fa discutere in Irlanda il caso del 75enne Joe McCarron, un paziente covid incoraggiato a lasciare un ospedale della contea di Donegal contro il parere dei medici da un attivista no vax italiano, per morire... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fa discutere in Irlanda il caso delJoe McCarron, unincoraggiato a lasciare undella contea di Donegal contro il parere dei medici da un attivista no vax, per morire...

