No Time to Die: Jason Momoa coi figli Lola e Nakoa-Wolf sul red carpet (FOTO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Jason Momoa ha fatto la sua comparsa sul red carpet londinese di No Time to Die insieme ai figli Lola e Nakoa-Wolf, avuti dalla moglie Lisa Bonet. La star di Aquaman Jason Momoa è apparso in veste di ospite sul red carpet londinese di No Time to Die insieme ai figli Lola, 14 anni, e Nakoa-Wolf, 12 anni, avuti dalla moglie Lisa Bonet. Il tutto per la gioia dei FOTOgrafi presenti sul red carpet della Royal Albert Hall, che ieri ha ospitato la premiere mondiale del nuovo capitolo della saga di James Bond. Da luglio, Jason Momoa si trova a Londra per girare ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha fatto la sua comparsa sul redlondinese di Noto Die insieme ai, avuti dalla moglie Lisa Bonet. La star di Aquamanè apparso in veste di ospite sul redlondinese di Noto Die insieme ai, 14 anni, e, 12 anni, avuti dalla moglie Lisa Bonet. Il tutto per la gioia deigrafi presenti sul reddella Royal Albert Hall, che ieri ha ospitato la premiere mondiale del nuovo capitolo della saga di James Bond. Da luglio,si trova a Londra per girare ...

Advertising

SkyTG24 : 007 No Time to Die, il red carpet per la premiere a Londra - compgirodivite : 007, a Londra la premiere di «No Time to Die», nei cinema dopo i rinvii dovuti alla pandemia - cuddleb00 : RT @CenayangFilm: Mantannya Ben Affleck di premiere No Time To Die - cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time to Die: le prime reazioni al film, 'il finale perfetto per Daniel Craig” - cekpahla : RT @CenayangFilm: Mantannya Ben Affleck di premiere No Time To Die -