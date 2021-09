Milan-Atlético Madrid 1-2, Pioli: “La mia su Kessié e sul rigore” | VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stefano Pioli ha commentato Milan-Atlético Madrid 1-2 di Champions League. Gara falsata dal rosso a Franck Kessié e non solo. Le sue parole Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stefanoha commentato1-2 di Champions League. Gara falsata dal rosso a Francke non solo. Le sue parole

Ultime Notizie dalla rete : Milan Atlético Chi è Cakir, l'arbitro - assicuratore che 'rallenta' le italiane Ma è entrando nelle pieghe di alcuni match che si intuisce perché il rigore di Milan - Atletico ha fatto riaffiorare certi ricordi. Con l'Italia ? Partiamo dagli Azzurri. Dal penultimo capitolo della ...

Milan, Pioli non ci sta: "L'arbitraggio ci ha penalizzati ma abbiamo fatto cose buone" Le parole di Simeone Rende omaggio alla prestazione del Milan " ai microfoni di Sky Sport " anche Diego Simeone che ha sottolineato quanto di eccellente fatto dai rossoneri soprattutto in parità ...

