Meloni: Giorgetti? Neanche vi rispondo… E la Raggi che esulta per Expo 2030 mi fa solo ridere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non attacca la strategia di presentare il centrodestra spaccato cavalcando le parole di Giancarlo Giorgetti sulle amministrative, in particolare a Roma e Milano. «Non intendo continuare a rispondere a questa domanda, perché non ha fondamento», ha spiegato Giorgia Meloni ai cronisti che le chiedevano conto del “caso”, a margine dell’Assemblea di Confcommercio. «Il centrodestra – ha ribadito la leader di FdI – è compatto in questa campagna elettorale, mentre il centrosinistra sta insieme per interesse e tentare di vincere». Meloni: «Centrodestra compatto sui propri candidati» Meloni quindi ha confermato che «stiamo lavorando su due iniziative, una domani a Milano e una venerdì a Roma». Gli appuntamenti sono fissati, ciò su cui invece «stiamo lavorando» è la «location». «Mi pare che a Roma l’incontro a tre si terrà in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non attacca la strategia di presentare il centrodestra spaccato cavalcando le parole di Giancarlosulle amministrative, in particolare a Roma e Milano. «Non intendo continuare a rispondere a questa domanda, perché non ha fondamento», ha spiegato Giorgiaai cronisti che le chiedevano conto del “caso”, a margine dell’Assemblea di Confcommercio. «Il centrodestra – ha ribadito la leader di FdI – è compatto in questa campagna elettorale, mentre il centrosinistra sta insieme per interesse e tentare di vincere».: «Centrodestra compatto sui propri candidati»quindi ha confermato che «stiamo lavorando su due iniziative, una domani a Milano e una venerdì a Roma». Gli appuntamenti sono fissati, ciò su cui invece «stiamo lavorando» è la «location». «Mi pare che a Roma l’incontro a tre si terrà in ...

