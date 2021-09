Luci lampeggianti sulla luna, cospirazionisti in delirio: di cosa si tratta? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alcuni appassionati di ciò che accade nello spazio stanno analizzando dei filmati che sembrano mostrare delle Luci lampeggianti sulla superficie della luna. Il video è stato pubblicato su YouTube all’inizio di questo mese dall’UFO Institute e ha immediatamente catturato l’attenzione degli osservatori del cielo, ma soprattutto dei complottisti. Il filmato, che dura quasi cinque minuti ed è stato girato in Colombia lo scorso 2 settembre da Ruben Ariza, mostra diverse Luci che lampeggiano ripetutamente. LEGGI ANCHE => Un UFO circondato dai carri armati visibile su Google Earth: complottisti scatenati su Twitter Come riporta il Daily Star Online, il video è stato rilanciato da Tyler Glockner di Secureteam10, un canale che ha più di due milioni di abbonati YouTube. Glockner non è ancora ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alcuni appassionati di ciò che accade nello spazio stanno analizzando dei filmati che sembrano mostrare dellesuperficie della. Il video è stato pubblicato su YouTube all’inizio di questo mese dall’UFO Institute e ha immediatamente catturato l’attenzione degli osservatori del cielo, ma soprattutto dei complottisti. Il filmato, che dura quasi cinque minuti ed è stato girato in Colombia lo scorso 2 settembre da Ruben Ariza, mostra diverseche lampeggiano ripetutamente. LEGGI ANCHE => Un UFO circondato dai carri armati visibile su Google Earth: complottisti scatenati su Twitter Come riporta il Daily Star Online, il video è stato rilanciato da Tyler Glockner di Secureteam10, un canale che ha più di due milioni di abbonati YouTube. Glockner non è ancora ...

