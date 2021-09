LIVE Italia-Usa 2-0, Mondiali volley donne U18 in DIRETTA: le azzurre dominano il secondo set, 25-18 (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Vincente la pipe di Ituma 5-7 Non passa Giuliani da zona 4 5-6 Attacco vincente di Wucherer da zona 4 5-5 Potentissima diagonale di Ituma da zona 4 4-5 Muro Allick 4-4 In rete l’attacco di Ituma dopo una rocambolesca difesa delle statunitensi 4-3 Vincente Wucherer da zona 4 4-2 Diagonale vincente di Ituma da zona 4 3-2 Primo tempo Mendelson 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Acciarriiiiiiiiiiiiiiii 2-1 In rete l’attacco di Kahahawai 1-1 La parallela di Viscioni da zona 2 0-1 Vincente la diagonale da zona 4 di Chicoine Dominio azzurro nel secondo parziale, “sporcato” dalle distrazioni nel finale che rischiano di rimettere in partita gli Stati Uniti apparsi in grande difficoltà in tutti i fondamentali. L’Italia è cresciuta invece e brava Passaro a variare il gioco e a puntare su Viscioni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7 Vincente la pipe di Ituma 5-7 Non passa Giuliani da zona 4 5-6 Attacco vincente di Wucherer da zona 4 5-5 Potentissima diagonale di Ituma da zona 4 4-5 Muro Allick 4-4 In rete l’attacco di Ituma dopo una rocambolesca difesa delle statunitensi 4-3 Vincente Wucherer da zona 4 4-2 Diagonale vincente di Ituma da zona 4 3-2 Primo tempo Mendelson 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Acciarriiiiiiiiiiiiiiii 2-1 In rete l’attacco di Kahahawai 1-1 La parallela di Viscioni da zona 2 0-1 Vincente la diagonale da zona 4 di Chicoine Dominio azzurro nelparziale, “sporcato” dalle distrazioni nel finale che rischiano di rimettere in partita gli Stati Uniti apparsi in grande difficoltà in tutti i fondamentali. L’è cresciuta invece e brava Passaro a variare il gioco e a puntare su Viscioni ...

