L'Europa si muove sui migranti: aiutiamoli a casa loro (Di mercoledì 29 settembre 2021) La sintesi suona salviniana, del genere ‘aiutiamoli a casa loro’. È su questa falsariga che la Commissione Europea adotta una nuova proposta sull’immigrazione che intende sanzionare il traffico di esseri umani e soprattutto colpire il regime di Lukashenko, accusato di manovrare i flussi di immigrazione da Siria, Iraq, Afghanistan spingendoli verso i confini europei. La riunione dei commissari europei oggi a Palazzo Berlaymont propone la sospensione dei visti dalla Bielorussia. Di fatto la Commissione torna sul nuovo Patto sull’immigrazione che “il 23 settembre scorso ha compiuto un anno”, ricorda il vicepresidente Margaritis Schinas. Un anno senza che si sia raggiunto un accordo tra gli Stati sulla cosiddetta ‘dimensione interna’ del fenomeno migratorio. Il Patto proponeva ai paesi Ue di occuparsi anche dell’accoglienza. In caso ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) La sintesi suona salviniana, del genere ‘’. È su questa falsariga che la Commissione Europea adotta una nuova proposta sull’immigrazione che intende sanzionare il traffico di esseri umani e soprattutto colpire il regime di Lukashenko, accusato di manovrare i flussi di immigrazione da Siria, Iraq, Afghanistan spingendoli verso i confini europei. La riunione dei commissari europei oggi a Palazzo Berlaymont propone la sospensione dei visti dalla Bielorussia. Di fatto la Commissione torna sul nuovo Patto sull’immigrazione che “il 23 settembre scorso ha compiuto un anno”, ricorda il vicepresidente Margaritis Schinas. Un anno senza che si sia raggiunto un accordo tra gli Stati sulla cosiddetta ‘dimensione interna’ del fenomeno migratorio. Il Patto proponeva ai paesi Ue di occuparsi anche dell’accoglienza. In caso ...

Advertising

HuffPostItalia : L'Europa si muove sui migranti: aiutiamoli a casa loro - DarioViPu64 : @davideserusi @CucchiRiccardo Interessa solo in Trasmistria e a una minima parte di spettatori dei 300mil di abitan… - MarcoRo30440261 : Il calcio muove miliardi di euro nella sola Europa, coinvolge migliaia di addetti ai lavori e centinaia di milioni… - alebelloni6 : @SteveWells94 Ste mi ricordo quando ridevate di chiellini per le sue trattenute, in Europa la fiscalità è di casa,… - blackan68873025 : @MarcoMo37436232 Se questo maledetto #greenpass è in contrasto con il regolamento UE (che dovrebbe essere superiore… -