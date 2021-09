Juve, Arrivabene: 'Superlega? Cerchiamo una soluzione per tutti' (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - A pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Juventus e Chelsea, l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene fa il punto sulla Superlega, che vedeva anche i Blues tra i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - A pochi minuti dalla sfida di Champions League trantus e Chelsea, l'amministratore delegato bianconero Mauriziofa il punto sulla, che vedeva anche i Blues tra i ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, #Arrivabene: 'Superlega? Cerchiamo una soluzione per tutti': L'amministratore delegato bianconero torna sul c… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Juve, #Arrivabene: 'Chelsea uno dei club fondatori della #Superlega. No al dialogo se ci sono insulti o delirio di grandezza… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, #Arrivabene: 'Chelsea uno dei club fondatori della #Superlega. No al dialogo se ci sono insulti o delirio di grandezza… - AlbOr_EsSence : RT @ilbianconerocom: #JuveChelsea Arrivabene: 'Bisogna entrare in campo senza paura. Superlega? Dall'altra parte deliri di grandezza' #Juve… - cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: 'Chelsea uno dei club fondatori della #Superlega. No al dialogo se ci sono insulti o delirio di… -