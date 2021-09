Insigne: «Rinnovo? C'è tempo, prima viene il bene del Napoli» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il Rinnovo? Io penso solo a giocare, per le altre questioni ci sono la società e il mio agente. Io devo stare sereno, ho sempre messo davanti il bene del Napoli e sarà sempre così”. Lo ha detto Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, intervenuto a Sky Sport in vista della gara di Europa League contro lo Spartak. “Io mi impegno tutti i giorni, non penso al contratto perchè c’è ancora un altro anno e c’è tempo per parlarne. Sono tranquillo e cerco di esprimermi al 100% in campo”, ha aggiunto il capitano azzurro. Sulla leadership sua e di Koulibaly, Insighe ha poi dichiarato: “Aldilà della fascia, per vincere le partite serve tutta la squadra e non solo due giocatori”. “Siamo ormai da tanti anni sempre glistessi e questo è un vantaggio, non abbimao mai fatto bene ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il? Io penso solo a giocare, per le altre questioni ci sono la società e il mio agente. Io devo stare sereno, ho sempre messo davanti ildele sarà sempre così”. Lo ha detto Lorenzo, attaccante del, intervenuto a Sky Sport in vista della gara di Europa League contro lo Spartak. “Io mi impegno tutti i giorni, non penso al contratto perchè c’è ancora un altro anno e c’èper parlarne. Sono tranquillo e cerco di esprimermi al 100% in campo”, ha aggiunto il capitano azzurro. Sulla leadership sua e di Koulibaly, Insighe ha poi dichiarato: “Aldilà della fascia, per vincere le partite serve tutta la squadra e non solo due giocatori”. “Siamo ormai da tanti anni sempre glistessi e questo è un vantaggio, non abbimao mai fatto...

