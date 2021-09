I manifesti di Franzese infiammano la campagna elettorale | Mastella | “Lo denuncio”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCome prevedibile. Fanno discutere iannunciati (leggi qui) e fatti affiggere da Mimmo, candidato al Consiglio Comunale, nella giornata odierna. Con una nota stampa, Clementereagisce cosi: “In queste ore la città è stata selvaggiamente tappezzata da ridicolirealizzati a fini di propaganda da un candidato, già consigliere comunale. Sicuramente oggetto di sanzione amministrativa perché abusivi, ho segnalato gli stessiin una denuncia alle autorità competenti, per le conseguenze che ne discenderanno in sede penale e civile. Mi auguro che, in questi ultimi giorni, diciascun candidato possa esprimere, ai cittadini ed ai propri elettori, il meglio di quello che si immagina ...

