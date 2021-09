Governo: ok Cdm a ddl per celebrazioni 800 anni da morte San Francesco (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della cultura Dario Franceschini ha approvato un disegno di legge che prevede l'introduzione di disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che ricorre nell'anno 2026". Si legge nella nota del Cdm. "Analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze, si prevede l'istituzione di un Comitato nazionale, con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco. Il Comitato sarà composto da quindici membri, scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della cultura Dario Franceschini ha approvato un disegno di legge che prevede l'introduzione di disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario delladi Sand'Assisi, che ricorre nell'anno 2026". Si legge nella nota del Cdm. "Analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze, si prevede l'istituzione di un Comitato nazionale, con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San. Il Comitato sarà composto da quindici membri, scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Sand'Assisi, nonché tra ...

