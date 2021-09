Gli amici di Draghi che fanno il male di Draghi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vabbè, il tema è squadernato, dunque tocca affrontarlo, anche se è presto, magari è solo tattica o sono tutte chiacchiere, si sa come va la partita del Quirinale con i posizionamenti che iniziano mesi prima. Però c’è un non detto in questa storia di Draghi al Quirinale, che suggerisce un po’ di prudenza, soprattutto da parte dei suoi più accaniti sostenitori. È il classico rischio che, sognando il De Gaulle italiano (e il semipresidenzialismo di fatto), si facciano i conti senza l’oste. E l’oste in questione si chiama Parlamento (quello che c’è). Fatevi un giro nei Palazzi così, giusto per annusare l’aria. La sola idea che, con Draghi al Colle, si possa non completare la legislatura fa fuggire i nostri eroi come i tipici tacchini che scappano davanti al Natale o, se preferite, come le lepri davanti ai ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vabbè, il tema è squadernato, dunque tocca affrontarlo, anche se è presto, magari è solo tattica o sono tutte chiacchiere, si sa come va la partita del Quirinale con i posizionamenti che iniziano mesi prima. Però c’è un non detto in questa storia dial Quirinale, che suggerisce un po’ di prudenza, soprattutto da parte dei suoi più accaniti sostenitori. È il classico rischio che, sognando il De Gaulle italiano (e il semipresidenzialismo di fatto), si facciano i conti senza l’oste. E l’oste in questione si chiama Parlamento (quello che c’è). Fatevi un giro nei Palazzi così, giusto per annusare l’aria. La sola idea che, conal Colle, si possa non completare la legislatura fa fuggire i nostri eroi come i tipici tacchini che scappano davanti al Natale o, se preferite, come le lepri davanti ai ...

Advertising

fattoquotidiano : Morisi, Conte: “Il metro di giudizio di Salvini è meno severo con gli amici”. Di Battista: “Anche lui è forte con i… - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi a R101 “Quello che accomuna gli ex allievi di Amici è la voglia di fare della passione il proprio l… - AmazonNewsItaly : Partecipa ad un’iniziativa speciale per la #GiornataDegliAnimali su - OwlGames_ : RT @NatangeloM: Gli amici che sbagliano - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #morisi #bestia #lega #salvini #giorgett… - ElenaMaffei6 : La Chiesa due volte l'anno celebra S. Michele, l'8 maggio, e il 29 settembre.È visitatore degli infermi: quando i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli amici Jovanotti annuncia su Instagram un tour e nuove canzoni per l'estate 2022 ...in ambito di sicurezza sanitaria per la lotta contro il Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI ... Tanti anche i messaggi arrivati da colleghi e amici che non vedono l'ora di ritrovarlo live: "Vai fratello ...

Coldiretti, idee green da Oscar. Carta antispreco ricavata dall'aglio, premiata la cilentana Rosa Ferro ...Coldiretti " il nuovo modello imprenditoriale di Fabrizio Medulla che insieme ad un gruppo di amici ... Attraverso il processo di fermentazione e la combustione del biogas tutti gli scarti agricoli ...

Sfida gli amici su Milan-Atletico Madrid e vinci buoni Amazon Tuttosport Padova, i genitori di Henry non credono al suicidio del figlio: «Ora l’autopsia» Il ragazzo infatti, dopo una serata tra amici, aveva scritto in una chat comune con gli amici la volontà di farla finita. Il suo corpo è stato ritrovato nelle acque del Brenta dopo a due giorni ...

Edoardo Bicchieri, una storia familiare tra Montalbano e San Baronto La Meridien Larciano batte gli Amici Miei grazie alla doppietta di Edoardo Bicchieri, figlio di Alessandro e nipote di Carlo Panati di Roberto Grazzini Sul fatto che nessuno sia profeta in patria si p ...

...in ambito di sicurezza sanitaria per la lotta contro il Coronavirus ( LO SPECIALE -... Tanti anche i messaggi arrivati da colleghi eche non vedono l'ora di ritrovarlo live: "Vai fratello ......Coldiretti " il nuovo modello imprenditoriale di Fabrizio Medulla che insieme ad un gruppo di... Attraverso il processo di fermentazione e la combustione del biogas tuttiscarti agricoli ...Il ragazzo infatti, dopo una serata tra amici, aveva scritto in una chat comune con gli amici la volontà di farla finita. Il suo corpo è stato ritrovato nelle acque del Brenta dopo a due giorni ...La Meridien Larciano batte gli Amici Miei grazie alla doppietta di Edoardo Bicchieri, figlio di Alessandro e nipote di Carlo Panati di Roberto Grazzini Sul fatto che nessuno sia profeta in patria si p ...