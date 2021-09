“GF Vip”, Valentina Nulli Augusti entra nel cast? La richiesta del pubblico diventa virale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip continua la sua messa in onda tra sorprese e nuovi colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda a fare il suo ingresso in Casa è stata di nuovo l’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Valentina Nulli Augusti. La 40enne romana, infatti, era già entrata in precedenza nella casa di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip continua la sua messa in onda tra sorprese e nuovi colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda a fare il suo ingresso in Casa è stata di nuovo l’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island,. La 40enne romana, infatti, era giàta in precedenza nella casa di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, tutti contro l'ex di Tommaso: «È una morta di fama». Valentina torna in studio per difendersi ma Eletti se… - infoitcultura : Katia Ricciarelli attacca Valentina Nulli Augusti/ 'Lei al GF VIP? La facevamo nera!' - infoitcultura : GF Vip, Katia Ricciarelli attacca furiosa Valentina, l'ex di Tommaso Eletti: 'Non mi è piaciuta proprio' - IncontriClub : GF Vip 6, Tommaso Eletti: “Valentina vuole entrare nella Casa. Sarei contento, là dentro la odiano tutti” - gossipblogit : GF Vip 6, Tommaso Eletti: “Valentina vuole entrare nella Casa. Sarei contento, là dentro la odiano tutti” -