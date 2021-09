Fiorentina | Commisso | “Napoli? Prima o poi dovranno perdere | speriamo di farcela”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Nonostante laSquadra sia la più importante, i componenti sono gli ultimi a visitare il Viola Park. Abbiamo aspettato a portarli qui, così da poter apprezzare i lavori avanzati. Hanno fatto le foto di squadra, tra un anno vedremo a che punto siamo. I ragazzi sono contenti, ma adesso pensiamo al, è una squadra fortissima, mao poiancheche i ragazzi possano, sarà la mia ultima partitadi tornare in America”. Così Rocco, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della, per raccontare lavisita al Viola Park della formazione viola. Il presidente del club toscano, dopo aver ironizzato sul suddetto sopralluogo, ha ...

... Dusan Vlahovic avrebbe deciso di firmare il rinnovo con la. Il classe 2000, stando a ... In effetti, Rocco, prima di ripartire per gli USA, vorrebbe chiudere il discorso relativo al ...... 'si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità ... 'L'operazione Gianluca Mancini - Alessandro Santopadre fu una truffa nei confronti della-...La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di assoluto valore: rinnovo vicino per il top player ...Fiorentina, l'attaccante srbo, Dusan Vlahovic, potrebbe rinnovare il contratto con la Fiorentina e guadagnare più del difensore, Nikola Milenkovic.