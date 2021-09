Ferencvaros vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ferencvaros e Real Betis si affronteranno per la prima volta quando si incontreranno nella fase a gironi di Europa League giovedì 30 settembre. Gli ospiti hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, mentre i padroni di casa ungheresi hanno trovato il fondo della rete in ciascuna delle ultime 10 partite ufficiali finora in questa stagione. Il calcio di inizio di Ferencvaros vs Real Betis è previsto alle 21 Prepartita Ferencvaros vs Real Betis: a che punto sono le due squadrea? Ferencvaros Il Ferencvaros, che partecipa alla sua seconda stagione di Europa League, ha subito una sconfitta nella partita di apertura contro il Bayer Leverkusen ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021)si affronteranno per la prima volta quando si incontreranno nella fase a gironi di Europa League giovedì 30 settembre. Gli ospiti hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, mentre i padroni di casa ungheresi hanno trovato il fondo della rete in ciascuna delle ultime 10 partite ufficiali finora in questa stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadrea?Il, che partecipa alla sua seconda stagione di Europa League, ha subito una sconfitta nella partita di apertura contro il Bayer Leverkusen ...

Advertising

periodicodaily : Ferencvaros vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni #30settembre #europaleague - 1TommyMotta : @aanthl @7m70 @CucchiRiccardo @udogumpel È sempre stato così perchè storicamente nei gironi non si affrontano grand… - tripalosky99 : @JulzOa Vabbe dai il meme mi ha spezzato. Comunque si loro sono gli ultimi a dover parlare in questo campo. La cosa… - infobetting : Ferencvaros-Real Betis (Europa League, giovedì H 21.00): formazioni, quote, -