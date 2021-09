Di nuovo in manette per spaccio il rapper degli Assalti Frontali: in casa 600 dosi di hashish (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 sett – Di nuovo in manette Pol G degli Assalti Frontali, questa volta in casa del rapper antifascista sono state trovate 600 dosi di hashish. Assalti Frontali della polizia (di nuovo) Pizzicato di nuovo come a ottobre 2020: in casa del leader degli Assalti Frontali, storica band rap romana legata al circuito dei centri sociali sono state trovate circa 600 dosi di hashish già confezionate. Arrestato dai carabinieri, è stato sottoposto all’obbligo di firma. Fascisti in doppiopetto e hashish in casa Lunedì sera l’interprete di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 sett – DiinPol G, questa volta indelantifascista sono state trovate 600didella polizia (di) Pizzicato dicome a ottobre 2020: indel leader, storica band rap romana legata al circuito dei centri sociali sono state trovate circa 600digià confezionate. Arrestato dai carabinieri, è stato sottoposto all’obbligo di firma. Fascisti in doppiopetto einLunedì sera l’interprete di ...

SoniaLaVera : RT @fratotolo2: A proposito di droga, di nuovo in manette Pol G degli Assalti Frontali, band rap romana legata al circuito dei centri socia… - brunovignola : RT @fratotolo2: A proposito di droga, di nuovo in manette Pol G degli Assalti Frontali, band rap romana legata al circuito dei centri socia… - SDino59 : RT @fratotolo2: A proposito di droga, di nuovo in manette Pol G degli Assalti Frontali, band rap romana legata al circuito dei centri socia… - MenassiStefano : RT @fratotolo2: A proposito di droga, di nuovo in manette Pol G degli Assalti Frontali, band rap romana legata al circuito dei centri socia… - Mirith_ : RT @fratotolo2: A proposito di droga, di nuovo in manette Pol G degli Assalti Frontali, band rap romana legata al circuito dei centri socia… -