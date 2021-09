Delirio di una preside, bimba cacciata da scuola con il tampone negativo. L’alunna è sotto choc (Di mercoledì 29 settembre 2021) bimba negativa al test cacciata da scuola da un preside in Delirio di buracrazia. Scene da un mala gestione del sistema scolastico. Ripresa caotica, incertezza sui tempi di quarantena e professori che non ci sono, pasticci sul green pass. In questo ginepraio che il ministro Bianchi sta pepetuando accade che qualche preside sia più realista del re e abusi del suo “poterino” . A Lago, in provincia di Cosenza, una bambina di sette anni è stata rifiutata da scuola perché positiva al Covid nel mese di agosto. bimba guarita e negativa al test cacciata da scuola La bambina frequenta la classe seconda della scuola primaria di Lago e il Covid 19 l’ha già scossa psicologicamente, visto che ad agosto è risultata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021)negativa al testdada unindi buracrazia. Scene da un mala gestione del sistema scolastico. Ripresa caotica, incertezza sui tempi di quarantena e professori che non ci sono, pasticci sul green pass. In questo ginepraio che il ministro Bianchi sta pepetuando accade che qualchesia più realista del re e abusi del suo “poterino” . A Lago, in provincia di Cosenza, una bambina di sette anni è stata rifiutata daperché positiva al Covid nel mese di agosto.guarita e negativa al testdaLa bambina frequenta la classe seconda dellaprimaria di Lago e il Covid 19 l’ha già scossa psicologicamente, visto che ad agosto è risultata ...

