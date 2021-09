Davvero Kate Middleton si è laminata le sopracciglia? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Kate Middleton ha ceduto. Anche lei, come milioni di ragazze e donne nel mondo, si è fatta la laminazione sopracciglia. La certezza è evidente dalla foto che potete vedere nella GALLERY. Si tratta delle immagini che raccontano la fantastica prima londinese del film No Time to Die al Royal Albert Hall. A cui i Duchi di Cambridge hanno partecipato. La Duchessa di Cambridge ha scelto di farsi la laminazione sopracciglia, in previsione del colloquio a quattro occhi con l’affascinante Daniel Craig? Possibile… Kate con le nuove sopracciglia laminate. Foto Getty La nuova Kate Middleton con la laminazione sopracciglia L’abito dorato di Kate Middleton non ci distoglie lo sguardo dal suo volto. Cos’ha di ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha ceduto. Anche lei, come milioni di ragazze e donne nel mondo, si è fatta la laminazione. La certezza è evidente dalla foto che potete vedere nella GALLERY. Si tratta delle immagini che raccontano la fantastica prima londinese del film No Time to Die al Royal Albert Hall. A cui i Duchi di Cambridge hanno partecipato. La Duchessa di Cambridge ha scelto di farsi la laminazione, in previsione del colloquio a quattro occhi con l’affascinante Daniel Craig? Possibile…con le nuovelaminate. Foto Getty La nuovacon la laminazioneL’abito dorato dinon ci distoglie lo sguardo dal suo volto. Cos’ha di ...

Advertising

meowoffa : Appena finito di vedere #mareofeasttown ho pianto tantissimo, kate winslet è stata meravigliosa ad ora dico che l’e… - SpringDay_Kate : è davvero la Giselle era - haeremaii : Questo tweet mi ha appena fatto realizzare che halsey ha davvero intitolato due canzoni darling e clementine e uno… - majormoonx : @lookinforasign esatto come attrici pazzesche entrambe come personaggi kate odiosa e il finale non l'ho davvero cap… -