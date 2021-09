"Crisi irreversibile". Tutto come previsto: sfruttano Morisi per far cadere Salvini. Provenzano spinge la Lega fuori dal governo (Di mercoledì 29 settembre 2021) La vicenda di Luca Morisi tenta il Pd: è il momento di spingere Matteo Salvini fuori dal governo. L'intervista di Peppe Provenzano, vicesegretario dem, a Repubblica da questo punto di vista è più che indicativa. L'ex responsabile della comunicazione di Salvini è indagato per cessione di sostanze stupefacenti. "Si tratta di una vicenda personale - premette l'ex ministro per il Sud nel governo Conte 2 -, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore. Morisi è stato un uomo di potere, un cardine della Lega di Salvini, dal Viminale ha guidato una macchina responsabile del linguaggio di odio che si è riversato sul Paese. E del dolore inflitto a chiunque finisse sotto la sua Bestia". "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) La vicenda di Lucatenta il Pd: è il momento dire Matteodal. L'intervista di Peppe, vicesegretario dem, a Repubblica da questo punto di vista è più che indicativa. L'ex responsabile della comunicazione diè indagato per cessione di sostanze stupefacenti. "Si tratta di una vicenda personale - premette l'ex ministro per il Sud nelConte 2 -, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore.è stato un uomo di potere, un cardine delladi, dal Viminale ha guidato una macchina responsabile del linguaggio di odio che si è riversato sul Paese. E del dolore inflitto a chiunque finisse sotto la sua Bestia". "Non ...

Advertising

Libero_official : #Provenzano del #Pd: '#Lega in crisi irreversibile, doppia morale spudorata'. La tentazione: allontanare #Salvini d… - carlo24 : RT @riotta: Per @peppeprovenzano @pdnetwork @repubblica la Lega 'è un partito in una crisi irreversibile'. È wishful thinking, liberarsi di… - riotta : Per @peppeprovenzano @pdnetwork @repubblica la Lega 'è un partito in una crisi irreversibile'. È wishful thinking,… - Oscar36139420 : @teoxandra La volontà dei 'decisori', sarà chiara e sincera solo se si dimostrerà depurata da egoismi; dagli intere… - TV7Benevento : Lega: Provenzano, 'da Salvini doppia morale, Carroccio in crisi irreversibile'... -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi irreversibile Economia e lavoro dopo il covid - 19: così regnano digitale e robot ... anche a causa della coda della crisi dei debiti sovrani nel 2011 - 13. Uno storico del futuro sarà ...fatto saltare anche queste remore ed oggi il processo di robotizzazione sembra ormai irreversibile ...

Lega: Provenzano, 'da Salvini doppia morale, Carroccio in crisi irreversibile' Per quel che riguarda Luca Morisi 'si tratta di una vicenda personale, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore. Morisi è stato un uomo di potere, un cardine della Lega di Salvini, dal Viminale ...

Lega: Provenzano, 'da Salvini doppia morale, Carroccio in crisi irreversibile' Il Sannio Quotidiano Crisi carburanti Inghilterra, Clarkson: “La situazione peggiorerà” La crisi che attanaglia gli automobilisti inglesi, che non possono più rifornire le proprie automobili perchè manca fisicamente il carburante alle stazioni di servizio, sembra irreversibile. Il Govern ...

Lega: Provenzano, 'da Salvini doppia morale, Carroccio in crisi irreversibile' Roma, 29 set Per quel che riguarda Luca Morisi "si tratta di una vicenda personale, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore. Morisi è stato un uomo di p ...

... anche a causa della coda delladei debiti sovrani nel 2011 - 13. Uno storico del futuro sarà ...fatto saltare anche queste remore ed oggi il processo di robotizzazione sembra ormai...Per quel che riguarda Luca Morisi 'si tratta di una vicenda personale, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore. Morisi è stato un uomo di potere, un cardine della Lega di Salvini, dal Viminale ...La crisi che attanaglia gli automobilisti inglesi, che non possono più rifornire le proprie automobili perchè manca fisicamente il carburante alle stazioni di servizio, sembra irreversibile. Il Govern ...Roma, 29 set Per quel che riguarda Luca Morisi "si tratta di una vicenda personale, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore. Morisi è stato un uomo di p ...