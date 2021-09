Creatività e territorio, a Sorrento nasce Festivà. Obiettivo: far dialogare istituzioni, artisti e imprenditori (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un dialogo tra il territorio della penisola sorrentina, il suo patrimonio e l’arte contemporanea. E l’immagine, intesa come fotografia, video, proiezione o light design, come strumento di questa conversazione. E’ l’Obiettivo di Festivà, abbreviazione di festival in napoletano, in programma a Sorrento dall’1 al 3 ottobre. Promotori dell’iniziativa, un gruppo di giovani professionisti romani e sorrentini, che si sono riuniti per mettere al servizio di un progetto comune le loro esperienze e conoscenze nei settori creativo, imprenditoriale e della comunicazione. “Sono tre gli obiettivi di Festivà – spiegano gli organizzatori -: mostrare il lavoro di artisti emergenti ed invitarli a confrontarsi con la storia, la cultura e il territorio di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un dialogo tra ildella penisola sorrentina, il suo patrimonio e l’arte contemporanea. E l’immagine, intesa come fotografia, video, proiezione o light design, come strumento di questa conversazione. E’ l’di, abbreviazione di festival in napoletano, in programma adall’1 al 3 ottobre. Promotori dell’iniziativa, un gruppo di giovani professionisti romani e sorrentini, che si sono riuniti per mettere al servizio di un progetto comune le loro esperienze e conoscenze nei settori creativo,ale e della comunicazione. “Sono tre gli obiettivi di– spiegano gli organizzatori -: mostrare il lavoro diemergenti ed invitarli a confrontarsi con la storia, la cultura e ildi ...

Creatività e territorio, a Sorrento nasce Festivà. Obiettivo: far dialogare istituzioni, artisti e imprenditori Il Denaro