Covid oggi Lazio, 275 contagi e 4 morti. A Roma 107 casi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 275 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid 19 nel bollettino della regione. Quattro i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti. Eseguiti 11.845 tamponi molecolari e 14.354 tamponi antigenici per un totale di 26.199 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 107. "Oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa", riferisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Ecco il report nel dettaglio. Asl Roma 1: 30 nuovi casi nelle ultime 24 ...

