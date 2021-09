Covid, è il Portogallo il paese più vaccinato al mondo: dal 1 ottobre via le restrizioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Portogallo la maggior parte delle restrizioni anti Covid sparirà da venerdì prossimo 1 ottobre. Il paese lusitano è all’avanguardia nel mondo per quanto riguarda la campagna vaccinale. È, cioè, la nazione più vaccinata del pianeta, con l’85% dell’intera popolazione che ha ricevuto due dosi e l’86% almeno una. Portogallo, resta l’obbligo di mascherina “Siamo in grado di passare alla terza e ultima fase” del “ritorno alla normalità“, ha detto il premier Antonio Costa. Chiusi dall’arrivo del Coronavirus nella primavera del 2020, bar e locali notturni potranno riaprire le porte ai clienti con il Green Pass. Oppure con un test negativo per il Covid-19. D’ora in poi, questo stesso pass sanitario cesserà di essere obbligatorio per soggiornare in albergo o ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 settembre 2021) Inla maggior parte delleantisparirà da venerdì prossimo 1. Illusitano è all’avanguardia nelper quanto riguarda la campagna vaccinale. È, cioè, la nazione più vaccinata del pianeta, con l’85% dell’intera popolazione che ha ricevuto due dosi e l’86% almeno una., resta l’obbligo di mascherina “Siamo in grado di passare alla terza e ultima fase” del “ritorno alla normalità“, ha detto il premier Antonio Costa. Chiusi dall’arrivo del Coronavirus nella primavera del 2020, bar e locali notturni potranno riaprire le porte ai clienti con il Green Pass. Oppure con un test negativo per il-19. D’ora in poi, questo stesso pass sanitario cesserà di essere obbligatorio per soggiornare in albergo o ...

