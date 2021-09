Come i giornaloni stanno raccontando le elezioni di Napoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come la vedono fuori da Napoli? Con quali occhi i giornali nazionali (i “gionaloni”, direbbe qualche grillino della prima ora) stanno raccontando la campagna elettorale della terza città italiana? Negli ultimi giorni si stanno succedendo vari reportage. Oggi è toccato, tra gli altri, al Foglio di soffermarsi sulla corsa a palazzo San Giacomo. Ieri era stato il turno del Corriere della Sera. E quindi. Il giornale di via Solferino si è affidato ad una sua prima firma, Gian Antonio Stella. E l’incipit del co-autore de “La casta” è tutto un programma: “L’ingegner Gaetano Manfredi, essendo appunto napoletano ma ingegnere, non crede alla ‘triscaidecafobia’. Un altro, al posto suo, avrebbe reagito Come Giovanni Leone che, salito su un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutila vedono fuori da? Con quali occhi i giornali nazionali (i “gionaloni”, direbbe qualche grillino della prima ora)la campagna elettorale della terza città italiana? Negli ultimi giorni sisuccedendo vari reportage. Oggi è toccato, tra gli altri, al Foglio di soffermarsi sulla corsa a palazzo San Giacomo. Ieri era stato il turno del Corriere della Sera. E quindi. Il giornale di via Solferino si è affidato ad una sua prima firma, Gian Antonio Stella. E l’incipit del co-autore de “La casta” è tutto un programma: “L’ingegner Gaetano Manfredi, essendo appunto napoletano ma ingegnere, non crede alla ‘triscaidecafobia’. Un altro, al posto suo, avrebbe reagitoGiovanni Leone che, salito su un ...

