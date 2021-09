Chi l’ha visto i casi di oggi 29 settembre 2021: le ultime sul caso Ziliani (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ stata una settimana piena di novità dal mondo della cronaca nera, purtroppo. E Chi l’ha visto che segue i principali casi, anche nella puntata di oggi 29 settembre 2021, darà le ultime notizie su quello che sta succedendo. La puntata avrà oggi un ampio spazio dedicati alla vicenda di Laura Ziliani e il racconto di cosa avrebbero fatto alla ex vigilessa le sue figlie insieme a Mirto, il loro fidanzato e amante, pur di avere subito tutta l’eredità. Ieri si è tenuto l’interrogatorio per le due figlie di Laura, Paola e Silvia che però non hanno voluto dire molto, solo 10 minuti davanti agli inquirenti e nessuna informazione. Ha taciuto anche Mirto, che ha scelto di non rispondere alle domande. Il silenzio delle tre persone coinvolte in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ stata una settimana piena di novità dal mondo della cronaca nera, purtroppo. E Chiche segue i principali, anche nella puntata di29, darà lenotizie su quello che sta succedendo. La puntata avràun ampio spazio dedicati alla vicenda di Laurae il racconto di cosa avrebbero fatto alla ex vigilessa le sue figlie insieme a Mirto, il loro fidanzato e amante, pur di avere subito tutta l’eredità. Ieri si è tenuto l’interrogatorio per le due figlie di Laura, Paola e Silvia che però non hanno voluto dire molto, solo 10 minuti davanti agli inquirenti e nessuna informazione. Ha taciuto anche Mirto, che ha scelto di non rispondere alle domande. Il silenzio delle tre persone coinvolte in ...

