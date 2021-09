Caso Morisi | Salvini | «Attacco a Lega indegno di Paese civile»

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - SirDistruggere : Salvini 'il caso Morisi è una schifezza mediatica'. Salvini,quello che andava a citofonare a presunti spacciatori,… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - WSdavidONE : RT @VittorioSgarbi: Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla quale,… - _lenny97 : RT @AqtrOfficial: Nuovo indagato nel caso Morisi. Un ventenne di nazionalità romena. Modello ed escort. COMMENTO A CALDO DEI LEGHISTI: htt… -

...Salvini ha spiegato la genesi dell'inchiesta che ha colpito il suo ex guru social Lucanon ... difendendo l'operato del suo ufficio e dei carabinieri che hanno lavorato al. 'Ho l'assoluta ...'Si tratta di una vicenda personale, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore.è stato un uomo di potere, un cardine della Lega di Salvini , dal Viminale ha guidato una macchina responsabile del linguaggio di odio che si è riversato sul Paese. E del dolore inflitto a ...A pochi giorni dalle amministrative, gli italiani di buona volontà che desiderino far valere il diritto-dovere di recarsi alle urne per votare il candidato sindaco in base ai programmi, a meno che non ...E sui candidati del centrodestra alle Comunali dice: 'Sono civici. Supereremo questa prova' di Emanuele Lauria. Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega lombarda. L'ex segretario della Lega Lombarda n ...